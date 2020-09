Peschici | 47enne scomparso da cinque giorni Indagano i carabinieri

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’uomo, con precedenti, aveva lasciato l’abitazione di famiglia per andare a Campobasso con un amico. Da allora si sono perse le tracce deldi. Indagine deiche non escludono alcuna ipotesi. L'articoloda proviene da Noi Notizie..

La Gazzetta del Mezzogiorno

Da cinque giorni non si hanno più notizie di Michele Mastromatteo, 47 anni di Peschici (Foggia), scomparso da venerdì 25 settembre. L’uomo, con piccolissimi precedenti di polizia risalenti negli anni, ...A casa è ritornato solo l’amico che era in compagnia di Mastromatteo alla partenza. L’uomo è stato ascoltato per diverso tempo dalle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini. Ansia a Peschici, il ...