Peschereccio sperona motovedetta italiana | aperto il fuoco nell’inseguimento VIDEO

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Untunisinounadella Guardia di finanza: esplosi diversi colpi durante l’inseguimento in acque internazionali – poco lontano da Lampedusa. È durato ore l’inseguimento in acque internazionali, con spari in aria e una manovra di abbordaggio. Questo è quanto messo in atto da un’unità della Guardia di finanza, che si è … L'articoloilnell’inseguimento () proviene da www.meteoweek.com.