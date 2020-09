“Perché ho lasciato Flavio Briatore”. La verità viene fuori solo ora, Elisabetta Gregoraci asfalta l’ex (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati insieme per 12 lunghi anni. Un amore grande caratterizzato da tante critiche, che hanno saputo tenere testa a quanti non perdevano occasione di sottolineare che la differenza d’età. Ma dodici anni di matrimonio hanno comunque rappresentato la risposta a quanti non avrebbero mai scommesso su di loro. A unirli anche il figlio Nathan Falco, dieci anni. Dopo l’addio a Briatore, la Gregoraci ha frequentato Francesco Bettuzzi, imprenditore e proprietario della Pure Herbal, azienda che ha come testimonial proprio la showgirl, ma la loro storia è finita poco dopo. E ora, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a qualche confessione sull’ex marito. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020)Briatore sono stati insieme per 12 lunghi anni. Un amore grande caratterizzato da tante critiche, che hanno saputo tenere testa a quanti non perdevano occasione di sottolineare che la differenza d’età. Ma dodici anni di matrimonio hanno comunque rappresentato la risposta a quanti non avrebbero mai scommesso su di loro. A unirli anche il figlio Nathan Falco, dieci anni. Dopo l’addio a Briatore, laha frequentato Francesco Bettuzzi, imprenditore e proprietario della Pure Herbal, azienda che ha come testimonial proprio la showgirl, ma la loro storia è finita poco dopo. E ora, all’interno della casa del Grande Fratello Vip,si è lasciata andare a qualche confessione sull’ex marito. ...

