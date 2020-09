Per Legambiente l'85% delle città italiane è inquinato (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI- città soffocate dallo smog, dove l'aria è irrespirabile, con i limiti di polveri sottili e ozono troppo spesso superati. E' quanto emerge dai nuovi dati raccolti da Legambiente nel report Mal'aria edizione speciale nel quale l'associazione ambientalista ha stilato una "pagella" della qualità dell'aria di 97 città italiane sulla base degli ultimi cinque anni - dal 2014 al 2018 - confrontando le concentrazioni medie annue delle polveri sottili e del biossido di azoto con i rispettivi limiti medi annui suggeriti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Solo il 15% delle città analizzate merita la sufficienza contro l'85% giudicata al di sotto. delle 97 ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI-; soffocate dallo smog, dove l'aria; irrespirabile, con i limiti di polveri sottili e ozono troppo spesso superati. E' quanto emerge dai nuovi dati raccolti danel report Mal'aria edizione speciale nel quale l'associazione ambientalista ha stilato una "pagella" della qualità dell'aria di 97sulla base degli ultimi cinque anni - dal 2014 al 2018 - confrontando le concentrazioni medie annuepolveri sottili e del biossido di azoto con i rispettivi limiti medi annui suggeriti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Solo il 15%; analizzate merita la sufficienza contro l'85% giudicata al di sotto.97 ...

