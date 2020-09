Patto e sfida per il Paese (Di mercoledì 30 settembre 2020) La proposta slogan – Patto per l’Italia - che ha caratterizzato ieri l’Assemblea annuale di Confindustria in versione autunnale causa Covid, appare forse un po’ troppo generica e soft, per un turbo presidente come Carlo Bonomi, salito alla ribalta nazionale segnalandosi per grinta e vis polemica verso la politica. Dopo anni di presidenze al fotofinish, si è insediato in Viale dell’Astronomia pressoché all’unanimità, quindi con un forte mandato e propositi combattivi. Il fatto è che l’ascesa di Bonomi è stata parallela al Governo Conte 1 ed è stato gioco facile, in quella fase, bombardare in chiave di mercato scelte assistenziali, populismo, cancellazione disinvolta di provvedimenti come industria 4.0, guerra all’Europa.Il quadro è poi profondamente cambiato con la pandemia, ... Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 settembre 2020) La proposta slogan –per l’Italia - che ha caratterizzato ieri l’Assemblea annuale di Confindustria in versione autunnale causa Covid, appare forse un po’ troppo generica e soft, per un turbo presidente come Carlo Bonomi, salito alla ribalta nazionale segnalandosi per grinta e vis polemica verso la politica. Dopo anni di presidenze al fotofinish, si è insediato in Viale dell’Astronomia pressoché all’unanimità, quindi con un forte mandato e propositi combattivi. Il fatto è che l’ascesa di Bonomi è stata parallela al Governo Conte 1 ed è stato gioco facile, in quella fase, bombardare in chiave di mercato scelte assistenziali, populismo, cancellazione disinvolta di provvedimenti come industria 4.0, guerra all’Europa.Il quadro è poi profondamente cambiato con la pandemia, ...

