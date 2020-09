Patrizia De Blanck | il nudo integrale per sbaglio? Clamoroso ribaltone | voci di corridoio da Mediaset | Cosa cerca veramente al GF Vip

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La contessaDeè la protagonista indiscussa di questo Grande Fratello Vip, dentro e fuori la casa di Cinecittà. E Alessandro Cecchi Paone, uno che i corridoi dili bazzica da decenni, nella sua rubrica su Nuovo Tv ha provato a spiergare perché: "Non teme il ridicolo perchè loe lo trova". Insomma, i suoi atteggiamenti vulcanici e sopra le righe, le frasi ad effetto e le polemiche con gli inquilini, affrontati spesso a muso duro, sarebbero un po' una posa. E lo stesso striptease conche tanto ha scandalizzato (e spiazzato Barbara D'Urso, che a Pomeriggio 5 lo ha mandato in onda in diretta per) non sarebbe stato un caso. "Mi viene da dire che la loro immagine e le ...