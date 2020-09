Pasquale Tridico | ti voglio bene

Leggi su dire

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Ryan Kaji Ha 9 anni. Di 'mestiere' gioca con treni, macchinine e Lego solo che lo fa su youtube. In questo modo guadagna 26 milioni di dollari. Anastasia Radzinskaya e' una bambina russa di soli 6 anni, realizza video simpatici e divertenti mentre canta, gioca e scherza con il papà. È una delle youtuber con maggior seguito, 49 milioni di iscritti. L'anno scorso ha guadagnato 19 milioni di dollari. Dude Perfect e' il nome che si sono dati alcuni amici di college che si divertono su youtube, realizzando video, trucchi vari, e acrobazie. Guadagnano 85mila euro al minuto. Venti milioni di dollari l'anno. Preston Arsement, 26 anni, si è fatto le ossa diventando campione del videogioco Call of Duty, gestisce anche dei server multigiocatori per il videogioco Minecraft. Cosi' incassa intorno ai 14 milioni di dollari l'anno. Daniel Middleton, detto DanTDM, 28enne britannico, è uno dei più bravi giocatori di Minecraft e Fortnite. Così guadagna 12 milioni di dollari l'anno. Ninja, noto all'anagrafe come Tyler Blevins, è un record man: da solo ha accumulato 226 milioni di ore di visione del videogioco multipiattaforma Fortnite. Nel 2018 ha guadagnato 10 milioni di dollari in un solo anno. Tridico Pasquale è un 45enne calabrese di Scala Coeli, provincia di Cosenza. Tre volte emigrato: prima a Torino con la famiglia, padre bidello. Poi in Germania a Monaco. Quindi a Roma. Per studiare lavora: lavapiatti, cameriere, animatore, coordinatore nelle colonie estive. Laurea e master alla Sapienza. Quindi master e dottorato a Brighton. Attività di ricerca all'Universita' del Sussex, a Varsavia, New York e Los Angeles. Professore ordinario a Roma Tre di politica economica ed economia del lavoro. Dal 2019 guida l'Inps, principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano. Nel bilancio di previsione 2020 realizza un miglioramento del 35% rispetto alle previsioni del 2019. L'Inps introita 236 miliardi di euro e spende 233 miliardi di euro, erogando oltre 18 milioni di pensioni. Pasquale Tridico fino al 6 agosto guadagnava 62mila euro lordi l'anno. Dal 6 agosto ne guadagna 150mila.