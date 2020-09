Parto cesareo: rischio disbiosi per il nascituro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parto cesareo, la SIPPS: i bambini hanno un’alterata composizione del microbiota intestinale e quindi una disbiosi “I bambini nati da Parto cesareo vengono scippati di quell’eredità microbica che madre natura ha programmato per il neonato, ovvero il passaggio attraverso il canale da Parto e la conseguente consegna di microbiota materno. Questi bambini hanno un’alterata composizione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020), la SIPPS: i bambini hanno un’alterata composizione del microbiota intestinale e quindi una“I bambini nati davengono scippati di quell’eredità microbica che madre natura ha programmato per il neonato, ovvero il passaggio attraverso il canale dae la conseguente consegna di microbiota materno. Questi bambini hanno un’alterata composizione… L'articolo Corriere Nazionale.

“I bambini nati da parto cesareo vengono scippati di quell’eredità microbica che madre natura ha programmato per il neonato, ovvero il passaggio attraverso il canale da parto e la conseguente consegna ...

Alena Seredova a Verissimo racconta il parto non è andato benissimo

«I miei figli hanno reagito in modo meraviglioso – racconta Alena Seredova -. È stato un parto podalico trasverso, ho dovuto fare il cesareo. Alena Seredova a Verissimo racconta il parto non è andato ...

"I bambini nati da parto cesareo vengono scippati di quell'eredità microbica che madre natura ha programmato per il neonato, ovvero il passaggio attraverso il canale da parto e la conseguente consegna ...