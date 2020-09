Parigi, paura per il rumore di un’esplosione: ma è un caccia che ha infranto il muro del suono – Video (Di mercoledì 30 settembre 2020) Occhi puntati al cielo, e tanta paura: il suono di una fortissima esplosione ha seminato il panico a Parigi e in tutta la regione Ile-de-France attorno a mezzogiorno. Molte persone si sono fermate in mezzo alla strada per cercare di capire se si trattasse di un attentato o di un incidente, compresi i giocatori di tennis in campo al Roland Garros, che hanno bloccato il match per scrutare in alto. Dopo pochi minuti, però, un tweet della Prefettura di polizia ha chiarito che si è trattato soltanto di un caccia che ha infranto il muro del suono. L'articolo Parigi, paura per il rumore di un’esplosione: ma è un caccia che ha infranto il muro del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Occhi puntati al cielo, e tanta: ildi una fortissima esplosione ha seminato il panico ae in tutta la regione Ile-de-France attorno a mezzogiorno. Molte persone si sono fermate in mezzo alla strada per cercare di capire se si trattasse di un attentato o di un incidente, compresi i giocatori di tennis in campo al Roland Garros, che hanno bloccato il match per scrutare in alto. Dopo pochi minuti, però, un tweet della Prefettura di polizia ha chiarito che si è trattato soltanto di unche haildel. L'articoloper ildi un’esplosione: ma è unche haildel ...

