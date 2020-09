Parigi, il rumore di un’esplosione ferma il Roland Garros, ma è solo un aereo che buca il muro del suono – Il video (Di mercoledì 30 settembre 2020) Attimi di paura a Parigi poco dopo mezzogiorno, per un forte boato avvertito con chiarezza in tutta la città. Anche sui campi del Roland Garros i tennisti si sono fermati attoniti, temendo con tutta evidenza che potesse essere una bomba. Ma fortunatamente non c’è stata alcuna esplosione. La prefettura della capitale francese, infatti, ha chiarito su Twitter che si è trattato soltanto di un aereo che ha superato il muro del suono. September 30, 2020 video: @TheTailgateTlk / Twitter Leggi anche: Coronavirus, Ricciardi avvisa: «Tra due settimane la situazione peggiorerà, Lazio e Campania a rischio». E sulla Francia: «Serve un lockdown totale»Coronavirus, la proposta di due premi Nobel ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Attimi di paura apoco dopo mezzogiorno, per un forte boato avvertito con chiarezza in tutta la città. Anche sui campi deli tennisti si sonoti attoniti, temendo con tutta evidenza che potesse essere una bomba. Ma fortunatamente non c’è stata alcuna esplosione. La prefettura della capitale francese, infatti, ha chiarito su Twitter che si è trattato soltanto di unche ha superato ildel. September 30, 2020: @TheTailgateTlk / Twitter Leggi anche: Coronavirus, Ricciardi avvisa: «Tra due settimane la situazione peggiorerà, Lazio e Campania a rischio». E sulla Francia: «Serve un lockdown totale»Coronavirus, la proposta di due premi Nobel ...

