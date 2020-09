Paratissima Art Station. Dal 23 ottobre all’ 8 dicembre quattro stazioni per l’arte emergente (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due mesi di bellezza, ispirazione, arte ed espressione: Paratissima sconvolge e colora la quotidianità dei torinesi e di tutti coloro che dal 23 ottobre all’8 dicembre, vorranno arrivare in città per visitare questo grande palcoscenico per artisti emergenti. Viene in questa edizione ripensata la classica fiera d’arte e viene proposto un nuovo assetto espositivo certamente più sostenibile e flessibile sia per gli artisti che per le gallerie d’arte. Paratissima è organizzata da PRS. La direzione artistica è di Francesca Canfora. È realizzata con il supporto di CDP Investimenti SGR, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della Città di Torino. E’ un messaggio di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due mesi di bellezza, ispirazione, arte ed espressione:sconvolge e colora la quotidianità dei torinesi e di tutti coloro che dal 23all’8, vorranno arrivare in città per visitare questo grande palcoscenico per artisti emergenti. Viene in questa edizione ripensata la classica fiera d’arte e viene proposto un nuovo assetto espositivo certamente più sostenibile e flessibile sia per gli artisti che per le gallerie d’arte.è organizzata da PRS. La direzione artistica è di Francesca Canfora. È realizzata con il supporto di CDP Investimenti SGR, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della Città di Torino. E’ un messaggio di ...

nuovasocieta : Paratissima Art Station. Dal 23 ottobre all’ 8 dicembre quattro stazioni per l’arte emergente - discoradioIT : RT @chieleon: Paratissima Art Station, punto di partenza e arrivo, luogo di incontro per giovani artisti e curatori. Un percorso che ha l'o… - chieleon : Paratissima Art Station, punto di partenza e arrivo, luogo di incontro per giovani artisti e curatori. Un percorso… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratissima Art Paratissima Talents: 14 artisti emergenti in mostra nel galoppatoio dell’ex Accademia Artiglieria TorinOggi.it Paratissima si «allunga», la fiera durerà due mesi

C’è ancora un rinnovamento nella storia di Paratissima, che ha ormai abbandonato la propria dimensione legata all’underground per trasformarsi in una vera e propria fiera. Complice la pandemia, però, ...

I giovani talenti di Paratissima 2019

La stagione artistica si apre al pubblico nel galoppatoio dell’ex Accademia Artiglieria, in piazzetta Accademia Militare 3, dalle 14,30 di venerdì 25 settembre (sino all’11 ottobre), con “Paratissima ...

C’è ancora un rinnovamento nella storia di Paratissima, che ha ormai abbandonato la propria dimensione legata all’underground per trasformarsi in una vera e propria fiera. Complice la pandemia, però, ...La stagione artistica si apre al pubblico nel galoppatoio dell’ex Accademia Artiglieria, in piazzetta Accademia Militare 3, dalle 14,30 di venerdì 25 settembre (sino all’11 ottobre), con “Paratissima ...