Papa: trovare la cura anche ai virus socioeconomici (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Non solo occorre cercare una cura "che è importante" per il coronavirus, ne occorre una "anche per i grandi virus umani e socioeconomici". Serve "con urgenza" "generare buone politiche", "rigenerare la società e non ritornare alla cosiddetta 'normalità', che è una normalità ammalata, anzi ammalata prima della pandemia: la pandemia l'ha evidenziata!". Papa Francesco durante l'Udienza Generale ricorda i vari virus che attaccano i tessuti sociali e riflette sul concetto di "normalità" sottolineando che dire "'adesso torniamo alla normalità'" non va "perché questa normalità era malata di ingiustizie, disuguaglianze e degrado ambientale". La pandemia ha accentuato ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Non solo occorre cercare una"che è importante" per il corona, ne occorre una "per i grandiumani e". Serve "con urgenza" "generare buone politiche", "rigenerare la società e non ritornare alla cosiddetta 'normalità', che è una normalità ammalata, anzi ammalata prima della pandemia: la pandemia l'ha evidenziata!".Francesco durante l'Udienza Generale ricorda i variche attaccano i tessuti sociali e riflette sul concetto di "normalità" sottolineando che dire "'adesso torniamo alla normalità'" non va "perché questa normalità era malata di ingiustizie, disuguaglianze e degrado ambientale". La pandemia ha accentuato ...

Agenzia_Ansa : #Covid Papa Francesco: 'Trovare la cura per i #virus umani' @Pontifex_it VIDEO #ANSA - Petra71301259 : @Gabriel85766922 Che il „Papa di Mafalda“. possa trovare la pace eterno...???? - Anguill_S_Italy : VATICANO Papa: trovare la cura per tutti 'Il Covid ha messo a nudo le grandi disuguaglianze del mondo'. Lo ha dett… - GiubbiLorenzo : @laurienzio Papa ti vengo a trovare e ti offro una cena. La tua battaglia forse si conclude - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid Papa Francesco: 'Trovare la cura per i #virus umani' @Pontifex_it VIDEO #ANSA -