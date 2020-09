Papa Francesco: “La pandemia ha smascherato la disuguaglianza che regna del mondo” – VIDEO (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’Udienza Generale di Papa Francesco di mercoledì 30 settembre 2020. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Udienza Generale di mercoledì 30 settembre 2020, Papa Francesco si è soffermato ancora una volta sulla pandemia evidenziando come “il coronavirus ha smascherato le nostre vulnerabilità fisiche, sociali e spirituali. Ha messo a nudo la grande disuguaglianza che regna nel mondo …“. L’Udienza Generale di Papa Francesco di mercoledì 30 settembre 2020 Papa Francesco ha ricordato che le disuguaglianze “non sono naturali, sono opera dell’uomo. Provengono da un modello di crescita sganciato dai ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’Udienza Generale didi mercoledì 30 settembre 2020. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Udienza Generale di mercoledì 30 settembre 2020,si è soffermato ancora una volta sullaevidenziando come “il coronavirus hale nostre vulnerabilità fisiche, sociali e spirituali. Ha messo a nudo la grandechenel mondo …“. L’Udienza Generale didi mercoledì 30 settembre 2020ha ricordato che le disuguaglianze “non sono naturali, sono opera dell’uomo. Provengono da un modello di crescita sganciato dai ...

