Papa boccia il ' teorema del bicchiere'

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Città del Vaticano, 30 set.(Adnkronos) - Il . Parlando delle disuguaglianze sociali, nel corso dell'udienza generale, Francesco ha messo in guardia da quello che ha definito il 'del': "L'importante è che ilsi riempia, e così poi cade sui poveri, sugli altri, che ricevono ricchezze. Ma c'è un fenomeno: ilcomincia a riempirsi e quando è quasi pieno cresce, cresce e cresce, e mai la cascata. Attenzione!". Da qui il monito: "Dobbiamo metterci a lavorare con urgenza per generare buone politiche, disegnare sistemi di organizzazione sociale in cui si premi la partecipazione, la cura e la generosità, piuttosto che l'indifferenza, lo sfruttamento e gli interessi particolari".

AGI - Per uscire dalla pandemia occorre trovare la cura per i grandi virus umani socioeconomici. Così Papa Francesco durante l'Udienza Generale in cui ha sottolineato che serve "rigenerare la società" ...