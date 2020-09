Paola Turci zittisce tutti su Instagram: “Nessuno può farlo” – FOTO (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con un post sui social, Paola Turci mette a tacere le voci malevole nei suoi confronti. La cantante cita un’altra nota artista. Ormai si sa, a Paola Turci piace scandalizzare. O meglio, la cantante non è mai stata una persona particolarmente eccentrica, ma è sempre stata una di quelle che non amano farsi mettere i … L'articolo Paola Turci zittisce tutti su Instagram: “Nessuno può farlo” – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con un post sui social,mette a tacere le voci malevole nei suoi confronti. La cantante cita un’altra nota artista. Ormai si sa, apiace scandalizzare. O meglio, la cantante non è mai stata una persona particolarmente eccentrica, ma è sempre stata una di quelle che non amano farsi mettere i … L'articolosu: “Nessuno può farlo” –proviene da YesLife.it.

RADIOEFFEITALIA : Paola Turci - Questa non e' una canzone - Notiziedi_it : Paola Turci e Francesca Pascale, tutta la verità sul gossip dell’estate! - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Paola Turci - Sai che è un attimo -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - RADIOEFFEITALIA : Paola Turci - Attraversami il cuore - RadioRF101 : #NowPlaying Fatti Bella Per Te (Sanremo 2017) - PAOLA TURCI @Radiorf101 #RF101 -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turci Paola Turci, tra le artiste più intense e talentuose del panorama musicale italiano Shockwave Magazine Berlusconi, il post di Francesca Pascale per il compleanno

«Buon compleanno, super pres»: così la ex di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, ha festeggiato il leader di Forza Italia, in isolamento a Villa San Martino per il Covid ...

Gazzelle, il nuovo singolo è "Destri": "È una canzone arrabbiata scritta dopo la quarantena"

Lo scorso 25 settembre, Gazzelle ha pubblicato il nuovo singolo “Destri”, dopo aver tappezzato le grandi citta italiane con striscioni in cui c'era scritto: Non è colpa mia.

«Buon compleanno, super pres»: così la ex di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, ha festeggiato il leader di Forza Italia, in isolamento a Villa San Martino per il Covid ...Lo scorso 25 settembre, Gazzelle ha pubblicato il nuovo singolo “Destri”, dopo aver tappezzato le grandi citta italiane con striscioni in cui c'era scritto: Non è colpa mia.