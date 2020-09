Paola Di Benedetto nuova vita, un grande cambiamento per la showgirl (Di mercoledì 30 settembre 2020) Paola Di Benedetto nuova vita, è questo il grande annuncio che la giovane ex gieffina fa sui social, scopriamo insieme di che tipo di cambiamenti si tratta. foto facebookSi torna a parlare della ex gieffina che proprio lo scorso anno era tra i concorrenti dell’edizione del grande Fratello e compiva la scalata verso quella che poi si è rivelata essere la vittoria. Oggi a distanza di un anno, molte cose sono cambiate e non parliamo della sua vita sentimentale, bensi di quella professionale. La giovane infatti oltre al suo programma radiofonico che le sta regalando tanto successo, è in onda con un programma tutto nuovo che conduce insieme a Paolo Ciavarro. Nelle scorse ore poi, ha fatto un grande annuncio social ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020)Di, è questo ilannuncio che la giovane ex gieffina fa sui social, scopriamo insieme di che tipo di cambiamenti si tratta. foto facebookSi torna a parlare della ex gieffina che proprio lo scorso anno era tra i concorrenti dell’edizione delFratello e compiva la scalata verso quella che poi si è rivelata essere la vittoria. Oggi a distanza di un anno, molte cose sono cambiate e non parliamo della suasentimentale, bensi di quella professionale. La giovane infatti oltre al suo programma radiofonico che le sta regalando tanto successo, è in onda con un programma tutto nuovo che conduce insieme a Paolo Ciavarro. Nelle scorse ore poi, ha fatto unannuncio social ...

