Pantone lancia il “rosso ciclo” dedicato alle “persone con mestruazioni” vietato dire donne

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Londra, 30 set –, festeggiate! Gli esperti dihanno creato una nuova tonalità di rosso per aiutare a distruggere il terribile “stigma” che da sempre vi affligge, quello relativo al ciclo mestruale. Si chiamerà Period red: l’azienda spera che la “tonalità attiva e avventurosa” incoraggi lea non vergognarsi del proprio ciclo. Ma cosa dico? “Persone che hanno il ciclo”, questa è la definizione corretta e aggiornata al 2020. “Incoraggia le persone con mestruazioni”ha sviluppato il nuovo rosso “energizzante e dinamico” insieme alla ditta svedese Intimina. Questa iniziativa ha come scopo quello di “incoraggiare le persone con le mestruazioni a sentirsi orgogliose di ...

Si chiama red “period” e l’azienda leader mondiale in fatto di campionario dei colori lo ha creato all’interno di una campagna di marketing consapevole per superare lo stigma ...L'azienda ha collaborato con il marchio svedese di prodotti femminili Intimina per ideare il nuovo colore: "Non stiamo solo ...