Pallanuoto | giocatore positivo al Covid-19 | trema il Posillipo

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A seguito della positività al19 di undel Telimar, con cui ilha disputato la gara di qualificazione della Coppa Italia dilo scorso 25 settembre, la squadra dellasi è sottoposta nella giornata di oggi all’esame del tampone. In attesa dei risultati, ci troviamo costretti ad annullare la conferenza stampa di presentazione della squadra in programma domani al Circolo, che è rimandata alla prossima settimana. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente la data non appena stabilita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono 170 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.866 gli attuali positivi e a 320 i ricoverati in ospedale, 19 dei quali in terapia intensiva e 301 in regime di ...Lo Cascio è il primo caso di positività nella pallanuoto quando mancavano pochi giorni alla riapertura della serie A1 che adesso potrebbe essere rinviata ...