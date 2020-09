Palermo, ecco i numeri di maglia di Somma e Rauti: il gioiello del Torino venerdì in conferenza stampa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Palermo incastona ufficialmente due nuovi tasselli nel mosaico di Roberto Boscaglia.Michele Somma è ufficialmente un nuovo difensore rosanero. Classe 1995, ex Deportivo La Coruna, prodotto dei floridi e prestigiosi settori giovanili di Roma e Juventus e con alle spalle esperienze significative in Italia con le maglie di Empoli e Brescia. A proposito di maglie, il duttile centrale romano indosserà a Palermo la numero 24. La ratifica dell'ingaggio di Somma segue di qualche giorno quella del giovane e talentuoso attaccante classe 2000, Nicola Rauti, arrivato dal Torino con la formula del prestito secco, che vestirà invece la numero 23. Come comunicato dal sito ufficiale del club rosanero, proprio il terminale offensivo ex Monza sarà il ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilincastona ufficialmente due nuovi tasselli nel mosaico di Roberto Boscaglia.Micheleè ufficialmente un nuovo difensore rosanero. Classe 1995, ex Deportivo La Coruna, prodotto dei floridi e prestigiosi settori giovanili di Roma e Juventus e con alle spalle esperienze significative in Italia con le maglie di Empoli e Brescia. A proposito di maglie, il duttile centrale romano indosserà ala numero 24. La ratifica dell'ingaggio disegue di qualche giorno quella del giovane e talentuoso attaccante classe 2000, Nicola, arrivato dalcon la formula del prestito s, che vestirà invece la numero 23. Come comunicato dal sito ufficiale del club rosanero, proprio il terminale offensivo ex Monza sarà il ...

Denuncia dell'Asud, da quando è iniziata l’emergenza coronavirus la commissione mista fra medici dell’Asp e istituto di previdenza si è fermata e dopo una breve ripresa a giugno, adesso è di nuovo fer ...

Il Giro d'Italia rivoluziona il traffico a Palermo: ecco muoversi il 3 ottobre

Era dai tempi della giunta Cammarata che Palermo non veniva prescelta quale città con l'onore di ospitare una tappa del Giro d'Italia. Sabato 3 ottobre, toccherà proprio al capoluogo siciliano, assiem ...

