Ostia, non ce l’ha fatta l’uomo ricoverato stanotte per Covid al Grassi: morto 54enne dell’Infernetto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Triste notizia da Ostia dove questa mattina è deceduto il paziente positivo al Covid-19 ricoverato d’urgenza durante la notte. Si tratta di un uomo di 54 anni residente all’Infernetto. Il 54enne aveva sviluppato una grave forma di polmonite interstiziale da Coronavirus e, nella notte, la famiglia aveva richiesto l’intervento del 118 a causa dei problemi respiratori sempre più seri. L’uomo era così giunto n ambulanza presso l’ospedale G.B. Grassi di Osta, dove era stato immediatamente intubato e ricoverato nella sala rossa del pronto soccorso, in attesa di un trasferimento presso lo Spallanzani di Roma. Purtroppo però questa non ha fatto in tempo ad arrivare. In breve tempo le condizioni dell’uomo sono precipitate. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Triste notizia dadove questa mattina è deceduto il paziente positivo al-19d’urgenza durante la notte. Si tratta di un uomo di 54 anni residente all’Infernetto. Ilaveva sviluppato una grave forma di polmonite interstiziale da Coronavirus e, nella notte, la famiglia aveva richiesto l’intervento del 118 a causa dei problemi respiratori sempre più seri. L’uomo era così giunto n ambulanza presso l’ospedale G.B.di Osta, dove era stato immediatamente intubato enella sala rossa del pronto soccorso, in attesa di un trasferimento presso lo Spallanzani di Roma. Purtroppo però questa non ha fatto in tempo ad arrivare. In breve tempo le condizioni dell’uomo sono precipitate. Il ...

