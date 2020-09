Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal star del film Francis and the Godfather (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francis and the Godfather ha trovato i suoi protagonisti: Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal reciteranno nel progetto sulla creazione del cult Il Padrino. Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal interpreteranno Francis Ford Coppola e Robert Evans nel nuovo film Francis and The Godfather, diretto da Barry Levinson. Il progetto racconterà il dietro le quinte del film cult Il Padrino e si basa sulla sceneggiatura scritta da Andrew Farotte. Il nuovo lungometraggio racconterà le difficoltà affrontate da Francis Ford Coppola, che all'epoca aveva 31 anni, mentre cercava di convincere Robert Evans e lo studio che fosse ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020)and theha trovato i suoi protagonisti:reciteranno nel progetto sulla creazione del cult Il Padrino.interpreterannoFord Coppola e Robert Evans nel nuovoand The, diretto da Barry Levinson. Il progetto racconterà il dietro le quinte delcult Il Padrino e si basa sulla sceneggiatura scritta da Andrew Farotte. Il nuovo lungometraggio racconterà le difficoltà affrontate daFord Coppola, che all'epoca aveva 31 anni, mentre cercava di convincere Robert Evans e lo studio che fosse ...

gellersstan : Hanno davvero castato Oscar Isaac in un film sul padrino senza aver castato Oscar Isaac come Al Pacino che occasio… - allegrissimo_ : Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal in un film insieme? Mi dovrete raccogliere con un cucchiaino - jaakeily : RT @fyrewinter: cazzi mastodontici di jake gyllenhaal e oscar isaac sbattuti su di me - fyrewinter : cazzi mastodontici di jake gyllenhaal e oscar isaac sbattuti su di me - joeciambello : il mio unico neurone è spento oscar isaac e jake g in uno stesso film sembra il preludio a una mia elucubrazione no… -

A vestire i panni di Francis Ford Coppola sarà Oscar Isaac, mentre Jake Gyllenehall impersonerà il produttore e presidente di Paramount Robert Evans. Basato su una sceneggiatura realizzata da ...

