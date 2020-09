Omicidio Vannini: Castaldo (M5S), 'un po' di giustizia in vicenda disumana' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "È di pochi minuti fa la notizia della condanna a 14 anni in appello nei confronti di Antonio Ciontoli, colpevole dell'Omicidio volontario di Marco Vannini. Lo voglio dire con grandissima chiarezza: 14 anni di reclusione non possono e non potranno mai valere la vita di un ragazzo innocente. MAI. Il mio unico augurio è che da oggi, a distanza di 5 anni da quella terribile sera, i genitori di Marco possano quantomeno smettere di pensare che nessuno resterà impunito per ciò che ha fatto. Questa sentenza riporta un po' di equilibrio e giustizia in una vicenda che è e resta, a mio avviso, disumana". Lo scrive su Facebook Fabio Massimo Castaldo, esponente del Movimento 5 stelle e vicepresidente del Parlamento europeo. "Marco era ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "È di pochi minuti fa la notizia della condanna a 14 anni in appello nei confronti di Antonio Ciontoli, colpevole dell'volontario di Marco. Lo voglio dire con grandissima chiarezza: 14 anni di reclusione non possono e non potranno mai valere la vita di un ragazzo innocente. MAI. Il mio unico augurio è che da oggi, a distanza di 5 anni da quella terribile sera, i genitori di Marco possano quantomeno smettere di pensare che nessuno resterà impunito per ciò che ha fatto. Questa sentenza riporta un po' di equilibrio ein unache è e resta, a mio avviso,". Lo scrive su Facebook Fabio Massimo, esponente del Movimento 5 stelle e vicepresidente del Parlamento europeo. "Marco era ...

