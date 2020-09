Omicidio Vannini: 14 anni a Ciontoli. Nove anni e quattro mesi al resto della famiglia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quattordici anni di carcere. È la condanna per Antonio Ciontoli nel processo di appello bis per l’Omicidio (volontario con dolo eventuale) di Marco Vannini. La corte ha condannato a 9 anni e quattro mesi di carcere la moglie di Ciontoli, Maria Pizzillo e i due figli Federico e Martina. Si risolve così il caso dell’Omicidio Vannini dopo che la Cassazione aveva annullato la prima sentenza d’Appello. LEGGI ANCHE > La Cassazione sull’Omicidio di Marco Vannini: il processo è tutto da rifare ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quattordicidi carcere. È la condanna per Antonionel processo di appello bis per l’(volontario con dolo eventuale) di Marco. La corte ha condannato a 9di carcere la moglie di, Maria Pizzillo e i due figli Federico e Martina. Si risolve così il caso dell’dopo che la Cassazione aveva annullato la prima sentenza d’Appello. LEGGI ANCHE > La Cassazione sull’di Marco: il processo è tutto da rifare ...

