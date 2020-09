Omicidio Vannini, 14 anni a Ciontoli e 9 ai familiari. La mamma di Marco: “La giustizia esiste” (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Quattordici anni per Antonio Ciontoli e nove per gli altri familiari imputati per la morte di Marco Vannini, il 20enne morto nel 2015 a casa della sua fidanzata Martina dopo essere stato ferito con un colpo di pistola. LA MAMMA DI MARCO: “LA GIUSTIZIA ESISTE” Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Quattordici anni per Antonio Ciontoli e nove per gli altri familiari imputati per la morte di Marco Vannini, il 20enne morto nel 2015 a casa della sua fidanzata Martina dopo essere stato ferito con un colpo di pistola. LA MAMMA DI MARCO: “LA GIUSTIZIA ESISTE”

