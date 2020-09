Omicidio Daniele ed Eleonora | la famiglia dell’assassino rompe il silenzio | “Antonio a dire il vero…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Lecce, a parlare è lo zio del killer. Il giovane 21enne Antonio De Marco ha spiegato al comandante dei carabinieri Paolo Dembech di possedere ancora una copia delle chiavi di casa della vittima. Come è stato già appreso, la coppia stava cenando quando Antonio sarebbe entrato in casa e avrebbe sferrato proprio in cucina le prime coltellate contro. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’arma utilizzata per l’è un pugnale da caccia che De Marco aveva acquistato da pochi giorni. Uno studente di scienze infermieristiche apparentemente tranquillo è, in verità, l’assassino diDe Santis edManta. Una realtà che lascia sotto choc e di cui non ci si capacita ancora. A rivelare la sua identità, le immagini delle ...