Oltre il surf, ora sulle onde si può volare: ecco il “windfoil”, l’ultima idea di Rrd (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roberto Ricci: «A metà fra windsurf e kite, è facile e maneggevole. E ti regala la meraviglia del silenzio nel vento» Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roberto Ricci: «A metà fra winde kite, è facile e maneggevole. E ti regala la meraviglia del silenzio nel vento»

Ultime Notizie dalla rete : Oltre surf Perde tavola da surf alle Hawaii, la ritrova due anni dopo nelle Filippine Adnkronos La Dubai del surf

Venite a surfare a Dubai! Scoprite i migliori beach break, i luoghi dove noleggiare tutta l'attrezzatura e i ritrovi dei surfisti con la nostra guida alla Dubai del surf.

'Milanese' bloccato in Argentina per il coronavirus muore assassinato: addio a Lucas

Lucas Maniglia, 48enne originario dell'Argentina, ma residente da oltre 20 anni a Milano è morto assassinato a Mar del Plata, città costiera nella provincia di Buenos Aires. A darne notizia diversi gi ...

