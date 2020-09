Oktoberfest birra e sangue | dal 1 Ottobre su Netflix | anticipazioni trama e cast

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 30 settembre 2020)i rivali, una lotta spietata per il potere e complessi intrighi tra fiumi di Märzen: questo quanto ci aspetta in. Ecco che, la mini-serie di Christian Limmer e Ronny Schalk, che ha fatto infuriare gli organizzatori dell’, arriva finalmente in streaming. Vediamo qualche anticipazione sulla serie divisa in sei episodi prodotta da ARD con un budget da oltre 10 milioni di euro. LaLa storia verte sul protagonista visionario Curt Prank, un imprenditore ambizioso proprietario di un rinomato birrificio della Franconia che, nella Monaco nel 1900, vuole conquistare l’(nato nel 1810). Poichè non vive in Baviera, Prank non ha diritto alla licenza per il commercio ...