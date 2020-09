Oggi suona la campanella, ma non per tutti. Dipendente scolastico positivo al Covid al Nautico, lezioni a distanza a tempo indeterminato (Di mercoledì 30 settembre 2020) di Monica De Santis Finalmente Oggi dopo quasi sette mesi (contando anche luglio e agosto) lontani dai banchi di scuola, domani gli studenti di Salerno, di ogni ordine e grado torneranno in classe. O meglio quasi tutti torneranno in classe, perchè ieri in tarda serata il sindaco di Salerno ha emesso una nuova ordinanza che prevede la chiusura per due giorni della scuola media Posidonia, appartenente all’Istituto Comprensivo Barra. Non torneranno in classe neanche gli alunni del Liceo Regina Margherita, per loro solo didattica a distanza. Didattica a distanza anche per gli studenti del Nautico, che nel pomeriggio di ieri sono stati avvisati dalla preside Daniela Novi che dovranno far ritorno a scuola fino a nuovo ordine. La decisione è stata presa dalla dirigente, dopo che un ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 30 settembre 2020) di Monica De Santis Finalmentedopo quasi sette mesi (contando anche luglio e agosto) lontani dai banchi di scuola, domani gli studenti di Salerno, di ogni ordine e grado torneranno in classe. O meglio quasitorneranno in classe, perchè ieri in tarda serata il sindaco di Salerno ha emesso una nuova ordinanza che prevede la chiusura per due giorni della scuola media Posidonia, appartenente all’Istituto Comprensivo Barra. Non torneranno in classe neanche gli alunni del Liceo Regina Margherita, per loro solo didattica a. Didattica aanche per gli studenti del, che nel pomeriggio di ieri sono stati avvisati dalla preside Daniela Novi che dovranno far ritorno a scuola fino a nuovo ordine. La decisione è stata presa dalla dirigente, dopo che un ...

