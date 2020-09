Oasis: (What's The Story) Morning Glory? compie 25 anni (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 2 ottobre 2020 gli Oasis celebrano il venticinquesimo anniversario della pubblicazione dello storico album (What's The Story) Morning Glory?. La ricorrenza verrà festeggiata con una serie di attività speciali e pubblicazioni in edizione limitata. La versione in vinile sarà disponibile in doppio lp color argento e in formato picture vinyl (quest'ultimo solo attraverso lo store ufficiale https://shop.Oasisinet.com/) con audio rimasterizzato. Inoltre, per celebrare questa data, i contenuti originali risalenti all'epoca della pubblicazione verranno condivisi per tutto il mese di settembre e all'inizio di ottobre. Trovate tutte le informazioni al riguardo su www.Oasisinet.com.In una nuova intervista video esclusiva "Is This ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 2 ottobre 2020 glicelebrano il venticinquesimoversario della pubblicazione dello storico album ('s The?. La ricorrenza verrà festeggiata con una serie di attività speciali e pubblicazioni in edizione limitata. La versione in vinile sarà disponibile in doppio lp color argento e in formato picture vinyl (quest'ultimo solo attraverso lo store ufficiale https://shop.inet.com/) con audio rimasterizzato. Inoltre, per celebrare questa data, i contenuti originali risalenti all'epoca della pubblicazione verranno condivisi per tutto il mese di settembre e all'inizio di ottobre. Trovate tutte le informazioni al riguardo su www.inet.com.In una nuova intervista video esclusiva "Is This ...

