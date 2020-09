Nuovo Salario, tremendo incidente in via Monte Cervialto: ci sono feriti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Grave incidente nella tarda serata di oggi, 30 settembre, in via Monte Cervialto, all’incrocio con via Filippo Antonio Gualterio, nel quartiere Nuovo Salario. Due auto si sono scontrate per motivi ancora in fase di accertamento intorno alle ore 23. Nello scontro sono rimasti feriti i conducenti delle auto, ma al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro. Le due auto hanno riportato gravi danni nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di stato e i sanitari del 118. Testimoni riferiscono di aver sentito un boato molto forte, probabilmente dovuto alla velocità con cui i due veicoli si sono scontrati. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gravenella tarda serata di oggi, 30 settembre, in via, all’incrocio con via Filippo Antonio Gualterio, nel quartiere. Due auto siscontrate per motivi ancora in fase di accertamento intorno alle ore 23. Nello scontrorimastii conducenti delle auto, ma al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro. Le due auto hanno riportato gravi danni nella parte anteriore. Sul postointervenuti gli agenti della Polizia di stato e i sanitari del 118. Testimoni riferiscono di aver sentito un boato molto forte, probabilmente dovuto alla velocità con cui i due veicoli siscontrati. ...

4 MILA EURO LORDI AL MESE E' il nuovo salario minimo in Svizzera. In Italia Confindustria e sindacati si oppongono

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Salario Nuovo Salario, tremendo incidente in via Monte Cervialto: ci sono feriti Il Corriere della Città La Cgil: “Aziende bergamasche senza cassa integrazione”; Misiani: “Soldi in arrivo”

“Dall’inizio abbiamo chiesto che il governo impegnasse nuove risorse subito ... si sono lasciati a casa alcuni lavoratori senza alcuna copertura, né di salario né di cassa, pur solo nominale”. Tre ...

Ex Ilva, «Salario, amianto e incentivi, ecco le nostre richieste»

Lunedì mattina una delegazione di circa un cen­tinaio di lavoratori in cassa in­tegrazione di Arcelor Mittal ha richiesto e ottenuto, durante una pausa dei lavori del Consiglio Comunale, un breve conf ...

Unindustria, Angelo Camilli nuovo presidente

Eletto dall’Assemblea con oltre il 90% di voti favorevoli NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Angelo Camilli, Presidente ed ...

