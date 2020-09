Nuovo acquisto per la Polisportiva Limatola, arriva l’attaccante Vaiuso (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – La Polisportiva Limatola comunica di aver acquisito le prestazioni del centravanti Francesco Vaiuso. Classe 1984, il forte attaccante già noto per aver militato in diverse squadre di categoria, e fatto esperienza anche in Promozione, ha disputato la sua ultima stagione all’Airola. Di certo, darà man forte alla causa Polisportiva per raggiungere grandi obiettivi. “Sono molto orgoglioso – queste le sue prime parole – di entrare a far parte di questa famiglia che è la Polisportiva Limatola, una società giovane ma con un passato glorioso, da parte mia metterò a disposizione l’esperienza maturata nei tanti anni passati sui campi di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Lacomunica di aver acquisito le prestazioni del centravanti Francesco. Classe 1984, il forte attaccante già noto per aver militato in diverse squadre di categoria, e fatto esperienza anche in Promozione, ha disputato la sua ultima stagione all’Airola. Di certo, darà man forte alla causaper raggiungere grandi obiettivi. “Sono molto orgoglioso – queste le sue prime parole – di entrare a far parte di questa famiglia che è la, una società giovane ma con un passato glorioso, da parte mia metterò a disposizione l’esperienza maturata nei tanti anni passati sui campi di ...

nzingaretti : La Torre di Palidoro a Fiumicino diventa un nuovo luogo della memoria del Lazio nel nome di Salvo D'Acquisto, il gi… - SKB24s : Gran cambio di Inzaghi, che vede Barba in difficoltà con #Hakimi , e lo sostituisce con Letizia. Primo pallone tocc… - ThekingofFarmer : #BeneventoInter Nuovo acquisto della Juve questo - errecavallo : RT @EnviInfo: Dal 1 ottobre c'è #ECOSPEDIA, servizio innovativo realizzato da AICA con il sostegno della @FondCariplo per indirizzare i co… - BIchnusa : Nuovo acquisto un ritorno di fiamma riesce a fare sia il dc che il cdc in maniera perfetta. @fabrizio_desalvo… -