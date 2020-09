Notizie del giorno – Caos positivi in Serie A, svolta omicidio di Lecce, doppio 3-0 a tavolino in campionato (Di mercoledì 30 settembre 2020) Notizie del giorno – Dopo le dodici nuove positività al Covid-19 accertate ieri (con undici i giocatori in isolamento domiciliare, fra cui Perin e Schone già in quarantena da qualche giorno), proseguono oggi i tamponi da parte dello staff medico del Genoa per tutti quei soggetti che negli ultimi giorni sono stati a contatto con il gruppo-squadra. Lo scopo è restringere il più possibile il cerchio. A quanto risulta, nessuno dei contagiati è stato ospedalizzato. Soltanto uno dei positivi, probabilmente un membro dello staff, avrebbe febbre e tosse. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è stato intercettato da alcuni giornalisti fuori da Montecitorio e ha risposto alle domande legate ad una possibile sospensione del campionato di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020)del– Dopo le dodici nuovetà al Covid-19 accertate ieri (con undici i giocatori in isolamento domiciliare, fra cui Perin e Schone già in quarantena da qualche), proseguono oggi i tamponi da parte dello staff medico del Genoa per tutti quei soggetti che negli ultimi giorni sono stati a contatto con il gruppo-squadra. Lo scopo è restringere il più possibile il cerchio. A quanto risulta, nessuno dei contagiati è stato ospedalizzato. Soltanto uno dei, probabilmente un membro dello staff, avrebbe febbre e tosse. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è stato intercettato da alcuni giornalisti fuori da Montecitorio e ha risposto alle domande legate ad una possibile sospensione deldi ...

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus, ultime notizie, Guerra (OMS): “In arrivo 4 vaccini importanti” Fanpage.it Coronavirus, Disney taglia 28mila posti a causa della pandemia

Parchi divertimento, eventi e merchandising, duramente colpiti dalla pandemia: da aprile a giugno, i ricavi di questa attività sono scesi dell’85% ...

Conte difende lo stipendio di Tridico, ma scuote l'Inps: "Lavorare giorno e notte su Cig"

Quando viene interrogato sulla mancata erogazione di ancora numerose casse integrazione, infatti, il premier sostiene come: “su questo il presidente dell’Inps, tutti i lavoratori Inps e coloro che han ...

