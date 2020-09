Nordcorea | sorella di Kim Jong Un ancora assente dal Politburo Ed è giallo su Covid

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladel leader supremono KimUn, Kim Yo, non ha presenziato al quartoconsecutivo del Partito dei lavoratori coreani, convocato dal fratello maggiore per discutere una serie di "carenze" rilevate nelle politiche anti-. Lo si evince dalle immagini diffuse dai media pubblicini che hanno dato notizia della riunione. Kim Yo, che è membro alternato del, era stata indicata da alcuni osservatori internazionali come in grande ascesa durante un periodo di assenza dalla luce dei riflettori del Leader tra i mesi di marzo e aprile, tanto che qualcuno aveva addirittura parlato di una "diarchia".Ma, dopo il ritorno in prima persona di KimUn alle ...