“Non ce n’è Coviddi? Stavo scherzando”: il dietrofront di Angela da Mondello | VIDEO (Di mercoledì 30 settembre 2020) dietrofront di Angela da Mondello: “Non ce n’è Coviddi? Stavo scherzando” “Non ce n’è Coviddi? Stavo scherzando”: Angela Chianello, meglio conosciuta come Angela da Mondello, stupisce tutti e con un VIDEO pubblicato sul suo account Instagram fa dietrofront sulla dichiarazione che, tra il serio e il faceto e soprattutto tra mille polemiche, l’ha resa famosa nel nostro Paese. “Buongiorno ragazzi – ha detto la signora ai suoi oltre 180mila follower -, mi potete dire che sono incoerente, mi potete dire la qualsiasi. Ma oggi l’unico mio messaggio è dire che il Covid c’è: indossiamo la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020)dida: “Non ce n’èscherzando” “Non ce n’èscherzando”:Chianello, meglio conosciuta comeda, stupisce tutti e con unpubblicato sul suo account Instagram fasulla dichiarazione che, tra il serio e il faceto e soprattutto tra mille polemiche, l’ha resa famosa nel nostro Paese. “Buongiorno ragazzi – ha detto la signora ai suoi oltre 180mila follower -, mi potete dire che sono incoerente, mi potete dire la qualsiasi. Ma oggi l’unico mio messaggio è dire che il Covid c’è: indossiamo la ...

RaiRadio2 : ?? È un battito animale Batte come non ce n'è E c'ha un tiro micidiale Che ti prende, che ti porta via con sé ?? Il… - gennaromigliore : Non c’è n’è di #Yoda! - luigidimaio : Ci sono altri obiettivi raggiunti. Non ci fermiamo. - carmen_distaso : RT @CorradinoMineo: Dibattito tra insulti e colpi bassi. Trump evita di rispondere su tasse, e Covid. Non prende le distanze dall’estrema d… - Simobelo1 : @n_nad1a @PoliticaPerJedi Fatti vedere tu che non hai mai visto Star Wars.....e fattele una risata ogni tanto ! Capire le battute mai ! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : “Non n’è Guida al protocollo di rete VPN, la migliore protezione dai cyber risk Fortune Italia