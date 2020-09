“Noi siamo la terza via blairiana di destra”. La Meloni vira al centro? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Sulla questione europea, lo sappiamo, Giorgia Meloni non è mai stata troppo battagliera. Più che «sovranista», infatti, la leader di Fratelli d’Italia è piuttosto un’«alter-europeista». Questa Europa non va bene? Allora la cambieremo da dentro. Mediaticamente il messaggio può anche funzionare, ma a livello concreto è una strategia, di fatto, impraticabile. Per cambiare veramente l’Unione europea nel senso da lei auspicato, servirebbe una profonda revisione dei trattati, per cui occorre però l’unanimità degli Stati membri. Si tratta, cioè, di fantapolitica. L’Europa confederale della Meloni Eppure si dirà che la Meloni, fresca dell’investitura a capo dei Conservatori e riformisti europei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Sulla questione europea, lo sappiamo, Giorgianon è mai stata troppo battagliera. Più che «sovranista», infatti, la leader di Fratelli d’Italia è piuttosto un’«alter-europeista». Questa Europa non va bene? Allora la cambieremo da dentro. Mediaticamente il messaggio può anche funzionare, ma a livello concreto è una strategia, di fatto, impraticabile. Per cambiare veramente l’Unione europea nel senso da lei auspicato, servirebbe una profonda revisione dei trattati, per cui occorre però l’unanimità degli Stati membri. Si tratta, cioè, di fantapolitica. L’Europa confederale dellaEppure si dirà che la, fresca dell’investitura a capo dei Conservatori e riformisti europei ...

meb : Molto interessante Bonomi a Confindustria: siamo d’accordo anche sulla parte sul Mes. Bene Patuanelli che valorizza… - giroditalia : Guarda ora Noi Siamo il #Giro di @NairoQuinCo! | Watch now Nairo Quintana, Noi Siamo il #Giro flashback! - Ettore_Rosato : I dati di questi due anni hanno dimostrato l’inefficacia del #decretodignità. Doveva abolire il precariato e invece… - nadacherk : RT @stringimeharry: @spritzgirl @secretstepss Mi dispiace davvero tanto, ormai in Italia per trovare un lavoretto bisogna avere esperienza… - itsmc17 : RT @heysonostronza: Teniamo lo sguardo fisso sul telefono perché abbiamo paura di cosa ci possa essere al di fuori di questo mondo dove orm… -

Ultime Notizie dalla rete : “Noi siamo The Social Dilemma, il documentario Netflix sul mondo dei social: limiti e punti di forza Corriere della Sera