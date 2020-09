“No ai lager di Stato”: il flashmob a Milano contro l’apertura del Centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti – Video (Di mercoledì 30 settembre 2020) “No Cpr – No lager di Stato“. Con questa scritta alcuni manifestanti hanno protestato oggi in via Corelli, a Milano, contro l’apertura del Cpr, Centro di permanenza per il rimpatrio, nel capoluogo lombardo. Il sit-in è stato organizzato dalla rete ‘Mai più lager – No ai Cpr’ per impedire lo spostamento dei primi migranti, che, secondo gli organizzatori, dovrebbero arrivare oggi. Sul posto la polizia in assetto antisommossa. “Ci fermeremo qui a oltranza, invitiamo la popolazione a partecipare alla mobilitazione”, hanno scritto su Facebook gli organizzatori lanciando il falshmob. L'articolo “No ai lager di Stato”: il flashmob a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “No Cpr – Nodi Stato“. Con questa scritta alcuni manifestanti hanno protestato oggi in via Corelli, al’apertura del Cpr,diper il, nel capoluogo lombardo. Il sit-in è stato organizzato dalla rete ‘Mai più– No ai Cpr’ per impedire lo spostamento dei primi, che, secondo gli organizzatori, dovrebbero arrivare oggi. Sul posto la polizia in assetto antisommossa. “Ci fermeremo qui a oltranza, invitiamo la popolazione a partecipare alla mobilitazione”, hanno scritto su Facebook gli organizzatori lanciando il falshmob. L'articolo “No aidi Stato”: ila ...

