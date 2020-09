Nel Movimento c’è voglia di collegialità. Crimi: “Sulla leadership sarà l’assemblea degli iscritti a decidere. Il Paese ha bisogno di un Governo stabile che possa portare a casa grandi risultati” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Quello che percepisco dagli incontri che ho avuto è la voglia che ci sia una collegialità nelle decisioni e nelle scelte, una collegialità che possa interpretare i sentimenti e gli umori delle varie anime e posizioni per trovare una sintesi”. E’ quanto ha detto il capo politico M5S, Vito Crimi, nel corso de L’intervista di Maria Latella su Sky TG24. Alla domanda se ci sarà un nuovo capo politico o un gruppo dirigente alla guida dei 5S, Crimi ha aggiunto: “Non spetta a me deciderlo, sarà la nostra base, l’assemblea degli iscritti a farlo. È il modo ideale per cercare di arrivare a prendere delle decisioni che siano già la sintesi del M5S”. “Il Governo è solido, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Quello che percepisco dagli incontri che ho avuto è lache ci sia una collegialità nelle decisioni e nelle scelte, una collegialità cheinterpretare i sentimenti e gli umori delle varie anime e posizioni per trovare una sintesi”. E’ quanto ha detto il capo politico M5S, Vito, nel corso de L’intervista di Maria Latella su Sky TG24. Alla domanda se ci sarà un nuovo capo politico o un gruppo dirigente alla guida dei 5S,ha aggiunto: “Non spetta a me deciderlo, sarà la nostra base, l’assembleaa farlo. È il modo ideale per cercare di arrivare a prendere delle decisioni che siano già la sintesi del M5S”. “Ilè solido, ...

hedronsrl : In bocca al lupo al nostro CEO @giacbosio, eletto oggi Vice Direttore nel nuovo Comitato di Redazione di 'Quale Imp… - gabrielanthonyp : RT @PerpetuumAle: L'equilibrio va continuamente ricercato, ricalibrato assecondano la curva del cambiamento. Gli equilibri statici, cristal… - ciocci : @ap_elle @marco_beccaria In Italia non sono quindi equiparabili le due cose, perché la storia del comunismo italian… - Andronicus50 : Antifa, il movimento americano con radici italiane e nemico: il fascismo Nel paese che ha combattuto - e vinto - un… - ValerySobolev : RT @PerpetuumAle: L'equilibrio va continuamente ricercato, ricalibrato assecondano la curva del cambiamento. Gli equilibri statici, cristal… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Movimento Delle Foglie (Mcl): "Il Movimento deve tornare a mettere al centro la dimensione ecclesiale" Servizio Informazione Religiosa Derubato di 400mila lire nel ’79: ladro pentito gli restituisce i soldi 40 anni dopo

Era un periodo di lotte operaie, del movimento studentesco, dell’antifascismo. Noi siamo gente di sinistra e la nostra casa era sempre piena di compagni: facevamo riunioni, chiacchierate, cenavamo ...

La Cosa Pubblica: «Falcomatà corregga su clientele se vuole appoggio al ballottaggio»

Reggio Calabria – La Cosa Pubblica, il movimento presieduto da Stefano Morabito ... Anche per questo abbiamo duramente criticato la scelta di Falcomatà di infarcire, nel 2014, le proprie liste di ...

Era un periodo di lotte operaie, del movimento studentesco, dell’antifascismo. Noi siamo gente di sinistra e la nostra casa era sempre piena di compagni: facevamo riunioni, chiacchierate, cenavamo ...Reggio Calabria – La Cosa Pubblica, il movimento presieduto da Stefano Morabito ... Anche per questo abbiamo duramente criticato la scelta di Falcomatà di infarcire, nel 2014, le proprie liste di ...