Negli ultimi 12 mila anni mai vista una perdita di ghiacci come quella attuale: la Groenlandia sempre più in pericolo (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Groenlandia rischia di perdere i suoi ghiacci a un ritmo accelerato, mai visto Negli ultimi 12.000 anni della sua storia e per questo e' urgente ridurre le emissioni di gas serra. Lo indica la simulazione pubblicata sulla rivista Nature dai ricercatori coordinati da Jason Briner, dell'università americana di Buffalo. "Abbiamo alterato il nostro pianeta cosi' tanto che i tassi di scioglimento della calotta glaciale in questo secolo hanno un ritmo maggiore di qualsiasi cosa accaduta sotto la variabilità naturale della calotta glaciale Negli ultimi 12.000 anni", osserva Briner. La ricerca ha simulato le condizioni della calotta glaciale della Groenlandia degli

