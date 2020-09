Nba, inizia la sfida tra Lakers e Heat: ecco 10 curiosità dell’inedita finale, dalle statistiche di James alle videocassette di coach Spoelstra (Di mercoledì 30 settembre 2020) È tempo di finali Nba. Dopo il lungo stop imposto dal coronavirus e dopo gli scioperi a sostegno del movimento Black Lives Matter, giovedì 1° ottobre la National Basketball League manda in scena nella “bolla” di Orlando il primo atto della sfida tra Los Angeles Lakers e Miami Heat. I campioni della Western e della Estern Conference si affronteranno al meglio delle sette gare per conquistare il Larry O’Brien Championship Trophy e guadagnarsi così il titolo di campioni Nba. Lakers e Heat si ritroveranno per la prima volta insieme su questo palcoscenico in un confronto senza precedenti nella storia della lega americana. Occhi puntati su LeBron James, protagonista dell’ultimo successo di Miami e oggi trascinatore a Los Angeles, ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) È tempo di finali Nba. Dopo il lungo stop imposto dal coronavirus e dopo gli scioperi a sostegno del movimento Black Lives Matter, giovedì 1° ottobre la National Basketball League manda in scena nella “bolla” di Orlando il primo atto dellatra Los Angelese Miami. I campioni della Western e della Estern Conference si affronteranno al meglio delle sette gare per conquistare il Larry O’Brien Championship Trophy e guadagnarsi così il titolo di campioni Nba.si ritroveranno per la prima volta insieme su questo palcoscenico in un confronto senza precedenti nella storia della lega americana. Occhi puntati su LeBron, protagonista dell’ultimo successo di Miami e oggi trascinatore a Los Angeles, ma non ...

