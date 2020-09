Nba Finals, si comincia stanotte: Lakers favoriti sugli Heat (Di mercoledì 30 settembre 2020) Questa notte partono le Nba Finals, con la sfida tra Lakers ed Heat. Sarà Lebron contro Butler e Davis contro Adebayo. Gialloviola leggermente favoriti Dopo quasi un anno dall’inizio della stagione, questa notte, ora italiana, partono le Nba Finals. Sarà grande sfida tra Los Angeles Lakers e Miami Heat, che hanno dominato o quasi i rispettivi playoff. Nel loro cammino, i gialloviola hanno perso solo tre gare, vincendo 4-1 contro Blazers, Rockets e Nuggets. Percorso simile anche per gli Heat, che dopo aver dato un 4-0 ai Pacers, hanno vinto 4-1 con i favoriti Bucks e 4-2 con i Celtics. Ai gialloviola il titolo manca dal 2010, dai tempi di Bryant e Gasol. Risale al 2013 l’ultimo titolo di Miami, ovvero dai tempi ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Questa notte partono le Nba, con la sfida traed. Sarà Lebron contro Butler e Davis contro Adebayo. Gialloviola leggermenteDopo quasi un anno dall’inizio della stagione, questa notte, ora italiana, partono le Nba. Sarà grande sfida tra Los Angelese Miami, che hanno dominato o quasi i rispettivi playoff. Nel loro cammino, i gialloviola hanno perso solo tre gare, vincendo 4-1 contro Blazers, Rockets e Nuggets. Percorso simile anche per gli, che dopo aver dato un 4-0 ai Pacers, hanno vinto 4-1 con iBucks e 4-2 con i Celtics. Ai gialloviola il titolo manca dal 2010, dai tempi di Bryant e Gasol. Risale al 2013 l’ultimo titolo di Miami, ovvero dai tempi ...

