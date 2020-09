Naya Rivera, sua sorella si trasferisce dall'ex marito dell'attrice e risponde alle critiche (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sorella di Naya Rivera, Nickayla, ha risposto alle critiche ricevute su Instagram per essersi trasferita dall'ex marito dell'attrice, Ryan Dorsey. Dopo che la sorella di Naya Rivera si è trasferita a casa dell'ex marito dell'attrice di Glee, ha dovuto rispondere alle critiche che ha ricevuto sui social: alcuni tabloid hanno affermato che Nickayla Rivera e Ryan Dorsey sono stati visti fare shopping insieme tenendosi per mano. Alcuni tabloid, tra cui The Sun a Daily Mail hanno insinuato che la sorella di Naya ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladi, Nickayla, ha rispostoricevute su Instagram per essersi trasferita'ex, Ryan Dorsey. Dopo che ladisi è trasferita a casa'exdi Glee, ha dovutoreche ha ricevuto sui social: alcuni tabloid hanno affermato che Nickaylae Ryan Dorsey sono stati visti fare shopping insieme tenendosi per mano. Alcuni tabloid, tra cui The Sun a Daily Mail hanno insinuato che ladi...

zazoomblog : Nickayla sorella di Naya Rivera va a convivere con l’ex marito di lei per crescere suo nipote - #Nickayla #sorella… - IOdonna : Nickayla, sorella di Naya Rivera, va a convivere con l’ex marito di lei per crescere suo nipote - RegalinoV : La sorella di Naya Rivera va a vivere con Ryan Dorsey - pennyroyalteeaa : pur non avendo visto glee ascolto le sue canzoni h24 perché amo la voce di Darren criss e di Naya Rivera - RolyOwO : @hazbabycakess 1D (soprattutto Zayn) selena gomez, shawn Mendes, grant gustin, darren cris, naya rivera, rafael de… -