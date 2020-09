Napoli, tamponi tutti negativi dopo il Genoa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono tutti negativi i tamponi effettuati al Napoli, dopo la partita col Genoa e le 14 positivita’ emerse tra le file della squadra ligure. Lo riporta l’Ansa. L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sonoeffettuati alla partita cole le 14 positivita’ emerse tra le file della squadra ligure. Lo riporta l’Ansa. L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

