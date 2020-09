Napoli, tamponi tutti negativi dopo il Genoa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Napoli tamponi negativi dopo Genoa – Il Napoli tira un sospiro di sollievo dopo la partita col Genoa e la notizia dei 14 positivi emersi tra le file della squadra ligure, dei quali 11 sono giocatori e 3 membri dello staff. L’ANSA riporta che, almeno per ora, i i tamponi effettuati dal gruppo squadra dei … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020)– Iltira un sospiro di sollievola partita cole la notizia dei 14 positivi emersi tra le file della squadra ligure, dei quali 11 sono giocatori e 3 membri dello staff. L’ANSA riporta che, almeno per ora, i ieffettuati dal gruppo squadra dei … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - MCriscitiello : Alle 13 tamponi per il Napoli @tvdellosport #sportitalia - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - valeria21602823 : RT @pierpaolopenza: Buongiorno Napoli twitter... Stamattina è importante inviare un pensiero a San Gennaro per il buon esito dei tamponi.??… - calciotoday_it : ?? ULTIM'ORA?? ??Tutti negativi i tamponi effettuati ai giocatori del @sscnapoli #coronavirus #SerieA #Napoli -