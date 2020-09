Napoli, sospiro di sollievo: tutti negativi i tamponi effettuati (Di mercoledì 30 settembre 2020) I tamponi effettuati dal Napoli, dopo la partita con il Genoa, sono risultati tutti negativi sospiro di sollievo in casa Napoli dopo la notizia di lunedì dei 14 positivi al Covid-19 del Genoa, avversario affrontato domenica scorsa in campionato. Attraverso una nota ufficiale, il club partenopeo ha fatto sapere tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi. «Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center». Sono tutti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Idal, dopo la partita con il Genoa, sono risultatidiin casadopo la notizia di lunedì dei 14 positivi al Covid-19 del Genoa, avversario affrontato domenica scorsa in campionato. Attraverso una nota ufficiale, il club partenopeo ha fatto saperesono risultati. «Sonoieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimisarannodomani pomeriggio al Training Center». Sono...

carloarbini51 : RT @FedericoRana1: Esito tamponi nel #Napoli: tutti negativi. Nei prossimi giorni nuovi test. Reazione personale: sospiro di sollievo enor… - FedericoRana1 : Esito tamponi nel #Napoli: tutti negativi. Nei prossimi giorni nuovi test. Reazione personale: sospiro di sollievo… - enzogoku69 : ??Primo giro tamponi andato come tutti speravamo per la salute dei ragazzi e delle loro famiglie adesso aspettiamo i… - PinoSa54 : ??????....per adesso....BUONA LA PRIMA !! ???????? ?????? TUTTI NEGATIVI I TAMPONI DEL NAPOLI ?????? #ForzaNapoliSempre ????… - tuttonapoli : UFFICIALE - Ssc Napoli, tutti negativi i tamponi: grande sospiro di sollievo -