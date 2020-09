zazoomblog : Napoli sospiro di sollievo: negativo il primo giro di tamponi - #Napoli #sospiro #sollievo: #negativo - fotopatticiclo : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Ssc Napoli, tutti negativi i tamponi: grande sospiro di sollievo - LOL65083075 : ??Sospiro di sollievo a Napoli: tutti negativi i tamponi. Dopo la partita del Napoli contro il Genoa, i tamponi han… - infoitsport : Napoli, sospiro di sollievo dopo il Genoa: i tamponi sono tutti negativi - gazz_rossonera : Napoli, sospiro di sollievo: tutti negativi i tamponi effettuati #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sospiro

Quotidiano.net

Folto l'elenco dei centrocampisti: Schone e Cassata, con Radovanovic, Melegoni, Behrami, Lerager, questi ultimi quattro tutti in campo a Napoli. In attacco positivo Pjaca anche lui sul prato del San ...Napoli, 30 settembre 2020 - Grande sospiro di sollievo in casa Napoli: il primo giro di tamponi effettuato ieri ha dato esito negativo, con nessun membro del gruppo squadra risultato positivo al Covid ...Nessun positivo dopo la prima serie di tamponi. Sospiro di sollievo in casa Napoli dove, almeno per il momento, è stato dribblato l’incubo Covid-19 dopo quanto accaduto al Genoa, che dopo aver sfidato ...