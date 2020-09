Napoli: sabato mattina tampone decisivo (Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, - Napoli, 30 SET - I calciatori del Napoli faranno domani il secondo tampone, mentre il terzo e decisivo in vista della sfida contro la Juventus verrà effettuato nella prima mattinata di sabato, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, -, 30 SET - I calciatori delfaranno domani il secondo, mentre il terzo ein vista della sfida contro la Juventus verrà effettuato nella primata di, ...

Sport_Mediaset : +++ #NAPOLI, NEGATIVI TUTTI I TAMPONI: TRA DOMANI E SABATO ALTRI TEST +++ #SportMediaset #breakingnews - ConteAlmaviva : oggi c'è stato il consiglio della Lega serie A? non si trova nessuna notizia su decisioni prese. Sono davvero capac… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? I calciatori del #Napoli faranno domani il secondo tampone, mentre il terzo e decisivo in vista della sfida contro la #Juven… - sportface2016 : #JuventusNapoli, sabato si saprà se si giocherà o meno: i tamponi decisivi previsti sabato mattina - CorkScrew12 : RT @rtl1025: ?? I calciatori del #Napoli faranno domani il secondo tampone, mentre il terzo e decisivo in vista della sfida contro la #Juven… -