Napoli | preoccupazione per i tre giri di tamponi | oggi i primi risultati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è grandein casain vista della sfida a Torino contro la Juventus. Dopo il caso Genoa, nella giornata di ieri i calciatori azzurri si sono sottoposti al primo dei trediprevisti nel corso della settimana. Il gruppo ha risposto bene: zero sintomi e calciatori in forma, ma ciò non scongiura totalmente il pericolo. Come successo col Genoa infatti, il periodo di incubazione potrebbe regalare sorprese da qui al fine settimana. Ideiarriveranno in giornata. Il secondo giro, previsto per venerdì, sarà invece anticipato a domani. Il terzo sarà effettuato sabato, prima di partire per la trasferta in terra ...