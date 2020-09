Napoli, parla l’ex medico sociale Alfondo De Nicola: “Mille spettatori al San Paolo? Meglio fermarsi” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato della situazione legata al Coronavirus nel corso della trasmissione di approfondimento ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. Il Covid minaccia di nuovo il prosieguo della Serie A e i timori per una nuova interruzione del campionato sono molteplici. “Quattordici casi positivi al COVID in una sola squadra, effettivamente, sono tanti. Mi chiedo quali fossero le disposizioni iniziali. Al di là dei tamponi periodici a tutti, intendo”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Stiamo cercando tutti di salvare il calcio. Ci ... Leggi su calciomercato.napoli (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alfonso De, exdel, hato della situazione legata al Coronavirus nel corso della trasmissione di approfondimento ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. Il Covid minaccia di nuovo il prosieguo della Serie A e i timori per una nuova interruzione del campionato sono molteplici. “Quattordici casi positivi al COVID in una sola squadra, effettivamente, sono tanti. Mi chiedo quali fossero le disposizioni iniziali. Al di là dei tamponi periodici a tutti, intendo”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Stiamo cercando tutti di salvare il calcio. Ci ...

Fprime86 : RT @CalcioPillole: #LazioAtalanta, parla #Gasperini: ?? “Solo Juventus, Inter e forse Napoli possono dire ora di puntare allo scudetto...… - CalcioPillole : #LazioAtalanta, parla #Gasperini: ?? “Solo Juventus, Inter e forse Napoli possono dire ora di puntare allo scudett… - ale__ssja : raga io so di napoli e non capisco alberto quando parla...devo leggere i sottotitoli. Ho detto tutto . #TemptationIsland - wikigreg : Sul ragazzino probabilmente suicidatosi a Napoli sono già apparse le prime teorie sui giochi social basate su un sm… - MateNapoli1 : @Silvio2611_ Ahahahah, giuro che d’ora in poi twitterò di Pedullà solo se parla del Napoli -