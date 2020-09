Napoli, l’esito dei tamponi: tutti negativi al Covid (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono tutti negativi al Covid giocatori e membri dello staff del Napoli. Il risultato è arrivato dopo i tamponi effettuati in queste ore, lo rende noto il club azzurro in una nota: “Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center”. Notizia in aggiornamento. L'articolo Napoli, l’esito dei tamponi: tutti negativi al Covid proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sonoalgiocatori e membri dello staff del. Il risultato è arrivato dopo ieffettuati in queste ore, lo rende noto il club azzurro in una nota: “Sonoeffettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimisaranno effettuati domani pomeriggio al Training Center”. Notizia in aggiornamento. L'articolo, l’esito deialproviene da Italia Sera.

ProfidiAndrea : ?? ?????????????????? - L'esito dei tamponi per il #Napoli: tutti negativi, domani nuovi test ? Buone notizie dai risultati d… - sportli26181512 : #Napoli, l'esito dei tamponi: non ci sono positivi: Dopo le 14 positività in casa Genoa, i controlli hanno riguarda… - VivInterNews : RT @internewsit: Coronavirus, primo giro di tamponi per il Napoli: comunicato l'esito - - internewsit : Coronavirus, primo giro di tamponi per il Napoli: comunicato l'esito - - italiaserait : Napoli, l’esito dei tamponi: tutti negativi al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’esito Napoli, Covid-19: Test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall'estero l'eco di caserta