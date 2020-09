Napoli, l’esito dei tamponi è negativo, domani nuovi test: ecco il comunicato ufficiale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tramite un tweet sul profilo ufficiale del Calcio Napoli, la società azzurra ha reso noto che tutti i tamponi effettuati recentemente sui propri tesserati hanno dato esito negativo. In casa azzurra si segue particolarmente la vicenda dopo le numerose positività emerse tra i calciatori e staff del Genoa, squadra affrontata pochi giorni prima in campionato. Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 30, 2020 Nella giornata di domani verranno quindi effettuati nuovi testi. ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tramite un tweet sul profilodel Calcio, la società azzurra ha reso noto che tutti ieffettuati recentemente sui propri tesserati hanno dato esito. In casa azzurra si segue particolarmente la vicenda dopo le numerose positività emerse tra i calciatori e staff del Genoa, squadra affrontata pochi giorni prima in campionato. Sono tutti negativi ieffettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimisaranno effettuatipomeriggio al Training Center #ForzaSempre — Official SSC(@ssc) September 30, 2020 Nella giornata diverranno quindi effettuatii. ...

CalcioWeb : #Napoli, arrivo l'esito dei tamponi: sono tutti negativi! - - AleAuz86 : La gara con la Juve va rinviata almeno a lunedì nell'attesa degli ultimi tamponi e in modo che il Napoli possa anda… - SOSFanta : ?? UFFICIALE - L’esito dei tamponi per il #Napoli: buone notizie verso la Juve ? - Iollux : Aspetto l'esito dei tamponi di domani. Continuate a pregare. #Napoli #NapoliGenoa - junews24com : Tamponi Napoli: comunicato l'esito per i calciatori in vista della Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’esito Napoli, Covid-19: Test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall'estero l'eco di caserta